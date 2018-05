Continuar a ler

Com um início em que apresentou pouca eficácia na receção e na construção de jogo, Portugal perdeu o primeiro 'set' por 25-17, depois de ter recuperado de uma desvantagem de 12 pontos, aos 22-10.No segundo parcial, a seleção portuguesa manteve a mesma toada com que terminou o primeiro e, recorrendo a um serviço agressivo, que dificultou a construção do jogo aos finlandeses, e a uma maior eficácia na receção, venceu por 25-15, empatando 1-1 o encontro.A Finlândia entrou melhor no terceiro 'set', a tirar partido dos erros acumulados por Portugal, e cedo construiu uma vantagem média de três pontos (8-5, 9-6 e 12-9) até aos 13-10.Com um parcial de quatro pontos consecutivos, a seleção portuguesa anulou a diferença e passou para a frente aos 14-13. Após sucessivas igualdades (14-14, 15-15 e 16-16), Portugal, nas ações de serviço de José Belo, embalou para uma vantagem de três (19-16).A controlar, com um parcial de seis pontos marcados contra três sofridos, a seleção portuguesa fechou o terceiro 'set' aos 25-19 e colocou-se em vantagem no encontro (2-1).A seleção finlandesa voltou a entrar melhor no quarto parcial, que liderou praticamente desde o início até ao fim, salvo uma igualdade ao 5-5, e empurrou o jogo para a 'negra' ao vencer por 25-21, muito por culpa da ineficácia lusa no ataque, empatando a partida a 2-2.No quinto e decisivo parcial, a seleção portuguesa construiu uma vantagem de três pontos, aos 9-6, e pese embora uma reação finlandesa, que passou para a frente aos 12-11, manteve a serenidade necessária para vencer aos 15-13.Alexandre Ferreira, com 26 pontos, foi o melhor pontuador da seleção portuguesa, que na quarta-feira prossegue a sua participação no grupo C da Liga de Ouro Europeia com uma deslocação à República Checa.