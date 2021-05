Portugal vence no adeus à qualificação para o Euro'2021 de voleibol feminino

A seleção portuguesa feminina de voleibol despediu-se este domingo da caminhada para o Euro'2021 com uma vitória sobre a já apurada Suécia, por 3-1, na terceira e última jornada do segundo torneio do Grupo B de qualificação.

Perante quase meia centena de espetadores na Arena Tbilisi, na Geórgia, a formação de João José, 70.ª do 'ranking' mundial, quebrou a invencibilidade das nórdicas, um lugar acima, ao fim de uma hora e 51 minutos, pelos parciais de 25-23, 22-25, 25-18 e 25-22.

A sueca Anna Haak foi a melhor marcadora do desafio, com 22 pontos, enquanto Maria Lopes, com 21, Júlia Kavalenka, com 17, e Aline Rodrigues, com 15, sobressaíram na equipa das 'quinas', que já estava arredada de qualquer hipótese de apuramento.

Portugal fechou as duas 'poules' do Grupo B no terceiro lugar, com nove pontos em seis encontros, quatro abaixo da Ucrânia, segunda colocada, e menos cinco face à Suécia, líder isolada, falhando a segunda fase final consecutiva do Europeu, após a estreia em 2019.

Já a Geórgia ficou pelo quarto e último posto, com zero pontos, uma semana após ter estado ausente do torneio inaugural de qualificação em Matosinhos, devido a testes positivos para o novo coronavírus, sendo punida com três derrotas, todas por 3-0.

Ucrânia e Suécia integram o lote de 24 participantes na fase final do Euro2021, que será albergado por Sérvia, Bulgária, Croácia e Roménia, de 18 de agosto a 04 de setembro.

Um dia depois da derrota frente à Ucrânia (3-0), que comprometeu as aspirações lusas, João José assistiu a uma entrada fulgurante de Portugal, que dispôs de nove pontos de vantagem (12-3), apesar de ter resolvido o 'set' inicial apenas com dois à maior (25-23).

Sem a 'estrela' Isabelle Haak, a Suécia manteve o ascendente no bloco durante o 'set' seguinte e aproveitou os nove pontos da inspirada Anna Haak para inverter duas sequências negativas (0-3 e 6-8) e embalar de forma inédita rumo ao empate (25-22).

A pressão colocada através do serviço à receção nórdica permitiu à equipa das 'quinas' mostrar pujança no ataque e retomar uma prestação tranquila no terceiro 'set', assente numa distância máxima de sete pontos (8-1 e partir dos 20-13), expressa no 25-18 final.

O conjunto de Ettore Guidetti foi discutindo o quarto 'set', mas nunca conseguiu liderar o marcador e viu os sete pontos de Alexandra Lazic, que tinha rendido a irmã Rebecka por lesão, serem superados pelos oito de Maria Lopes e confirmarem o triunfo luso (25-22).

Portugal impôs-se nos pontos através de serviços diretos (10 contra seis), mesmo com mais erros nessa vertente (nove contra sete), e revelou assertividade na receção (23% contra 11%) e no ataque (38% contra 33%), perdendo só nos blocos (nove contra 14).

Ultrapassada a fase de apuramento para o Euro2021, a seleção orientada por João José vai concentrar atenções no Grupo B da Liga de Prata Europeia, no qual defrontará por duas vezes Estónia, Letónia e Bósnia e Herzegovina entre 28 de maio e 03 de junho.