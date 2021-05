Portugal vence República Checa na Golden League europeia

A seleção portuguesa de voleibol venceu este domingo a República Checa por 3-2, em Minsk, no segundo jogo do primeiro torneio do grupo C da Golden League europeia, a decorrer até segunda-feira na capital bielorrussa.

Depois da derrota por 3-0 sofrida na estreia frente à Turquia, detentora do troféu, no sábado, Portugal impôs-se hoje aos checos, após uma 'maratona' de cinco parciais, por 20-25, 27-25, 39-37, 22-25 e 15-12.

No segunda-feira, de novo em Minsk, a seleção portuguesa, que já venceu esta competição em 2010, vai defrontar a Bielorrússia, com a qual está empatada, com três pontos (apesar de a seleção anfitriã ter menos um jogo), ambos a três da líder Turquia, enquanto a República Checa ainda está em 'branco'.