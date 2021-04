Portugueses são campeões na Áustria

O distribuidor José Jardim e o atacante Tiago Pereira sagraram-se esta quarta-feira à noite campeões austríacos pelo UVC Graz, sendo este o primeiro título da equipa.





No playoff final, a formação onde jogam, desde 2018 os dois portugueses, bateu o Aich/Dob em quatro jogos (4-0), com vitória no último por 3-1.Desconhece-se ainda se Jardim (filho do ex-treinador e atual coordenador de voleibol do Benfica, José Jardim) e Tiago Pereira continuarão no Graz, mas tudo indica que o atacante poderá ser reforço do Sporting para a próxima época.Nas redes sociais, José Jardim publicou algumas fotos da festa da conquista do título na Áustria, uma delas e como fez questão de referir em jeito de brincadeira 'invertida'. "Já sei que a bandeira está ao contrário".