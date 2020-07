Rapha renova contrato com o Benfica

O Benfica anunciou, este domingo, a renovação de contrato de Rapha. O voleibolista vai assim cumprir a quarta temporada no clube da Luz.





"Jogar no Benfica significa ambição. Ambição de títulos, de continuar a fazer um bom trabalho e ambição de levar as modalidades ao extremo. Hoje em dia estamos muito carentes dessa ajuda e dessa força nas modalidades e eu acredito que mantendo uma estrutura forte consegue-se que os resultados permaneçam em alta", referiu o canarinho em declarações ao site oficial do clube.