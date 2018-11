Rival bielorrusso no João Rocha

O Sporting é a primeira equipa portuguesa a entrar em ação na 1ª mão dos 16 avos-de-final da Challenge Cup. Hoje, no João Rocha, os leões têm pela frente os bielorrussos do Stroitel Minsk, com o técnico Hugo Silva a mostrar-se prudente. "É um adversário muito difícil. Enquanto selecionador nacional perdi uma qualificação para o Europeu contra a Bielorrússia, cuja base era, precisamente, esta equipa de Minsk. São jogadores altíssimos, fortes, do melhor voleibol do Mundo. Talvez uma das melhores equipas desta competição", alertou.

Quanto aos restantes representantes nacionais, o Benfica defronta amanhã na Luz os gregos do Iraklis. O estreante Sp. Caldas mede forças com os holandeses do Apeldoorn, enquanto a Fonte Bastardo terá pela frente os checos do Volejbal Brno. No feminino, o AVC Famalicão defronta as alemãs do Ladies in Black Aachen.