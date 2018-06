O mercado continua a mexer nos principais emblemas portugueses. O Sporting prepara-se para garantir a contratação de Roberto Reis, experiente oposto de 38 anos que atuou no Sp. Espinho na temporada passada. De acordo com informações recolhidas por Record, o antigo jogador do Benfica vai assinar contrato com os leões na segunda-feira.

Outra novidade na formação orientada por Hugo Silva, atualmente na Seleção Nacional, é a continuidade de Kibinho, central brasileiro de 36 anos que terminava contrato com o novo campeão nacional.

Nuno Pinheiro no Benfica Na Luz também há reforço. Tal como Record tinha noticiado, Nuno Pinheiro assinou pelo Benfica. O distribuidor internacional português, de 33 anos, atuava nos franceses do Paris Paris Volley e vem reforçar a formação agora orientada por Marcel Matz.

Autor: André Ferreira