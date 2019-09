Rússia derrota Grécia no Europeu

Como era expectável, a Rússia não teve grandes problemas em afastar a Grécia nos oitavos-de-final do Europeu, ao vencer por 3-0, com os parciais 25-16, 25-15 e 25-16. Os gregos, recorde-se, passaram em 4º no Grupo A, por apenas um ponto de diferença em relação a Portugal. Também a Bulgária, 3ª do grupo da Seleção Nacional, foi eliminada nos ‘oitavos’, por 3-1, pela Eslovénia.





À exceção do Itália-Turquia, que será hoje, ontem disputaram-se os restantes jogos dos oitavos-de-final, com os seguintes resultados: Holanda-Alemanha, 1-3; Sérvia-R. Checa, 3-0, França-Finlândia, 3-0, Polónia-Espanha, 3-0; Bélgica-Ucrânia, 2-3.Os quartos-de-final estão assim escalados: Polónia-Alemanha, Rússia-Eslovénia, Sérvia-Ucrânia e França-Itália/Turquia.