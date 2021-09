Seleção de voleibol já está em Gdansk

A comitiva portuguesa já está em Gdansk, onde vai defrontar domingo a Holanda nos oitavos-de-final do Europeu, onde chega pela primeira vez, em seis participações na fase final da prova do Velho Continente.

A viagem entre Cracóvia, onde Portugal disputou a fase de grupos, e a cidade que dista a 600 quilómetros, foi feita num voo charter, juntamente com as delegações da Polónia, Sérvia e Ucrânia, as outras seleções do Grupo A que também carimbaram o apuramento para a fase a eliminar do Europeu.

Se Portugal derrotar a Holanda, seleção que é 14º do ranking mundial (a portuguesa é 34º), vai defrontar, nos quartos-de-final, também em Gdansk, o vencedor do encontro entre a Sérvia e a Turquia. Os sérvios, campeões em título, já foram adversários na fase de grupos, num jogo em que Portugal deu réplica, cedendo por 3-1.

Após o feito histórico do apuramento para os oitavos-de-final, na vitória por 3-1 sobre a Grécia, os jogadores não esconderam a satisfação com publicações nas redes sociais, algumas bem humoradas, como foi a de Lourenço Martins. “Há quem goste de fazer stories, nós preferimos fazer história”.