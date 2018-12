Seleção feminina defronta Eslovénia, Grécia e Estónia na Silver League

A seleção portuguesa feminina vai defrontar as congéneres da Eslovénia, Grécia e Estónia, no grupo B da 'European Silver League2019', competição que decorrerá entre o final de maio e o final de junho.O sorteio não foi propriamente favorável à seleção lusa, visto que a 'poule' A é composta pelas seleções da Roménia, da Geórgia de Israel e de Chipre, equipas teoricamente mais acessíveis do que os adversários da 'poule' B.Apuram-se para a 'final four' a seleção do país organizador, os dois primeiros classificados de cada 'poule' e ainda o melhor segundo posicionado.A 'European Silver League' dá acesso à 'European Golden League', disputada por algumas das principais seleções europeias, e pode abrir as portas da Liga das Nações de Voleibol, na qual se encontra a elite internacional da modalidade.