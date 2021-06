Seleção feminina teve despedida amarga de Maribor

Não era com este adeus que se previa a despedida a Maribor. A Seleção Nacional feminina acenou em lágrimas e sem o bronze nas mãos, depois de ter caído diante da anfitriã Eslovénia, por 3-1, nesta Final 4 da European Silver League, conquistada pela Bósnia.

"Falhou muita coisa. Não temos ainda nem a maturidade necessária nem a parte física para depois resolver alguns problemas e criá-los também do lado de lá. A equipa, não estando bem fisicamente, a acusar algum desgaste físico, acaba por sofrer emocionalmente também, fica difícil ter discernimento para perceber o que se está a passar à nossa volta", explicou a Record, no final do encontro, o selecionador nacional João José.

A digerirem ainda o dissabor da derrota com as austríacas na meia-final, as portuguesas foram na raiva colocar os pontos nos ‘is’ e, apesar de um primeiro set pautado por erros de desconcentração de ambas as partes, que ditou a vantagem da equipa da casa pelos parciais de 25-21, a Seleção das quinas recompôs-se.

Se dúvidas pairassem acerca da qualidade da comitiva lusa, dissiparam-se a partir do segundo set: a equipa ia crescendo e tornou-se dona e senhora do duelo, superiorizando-se pelos parciais de 25-23. Mas foi essa mesma vantagem que as eslovenas conseguiram no terceiro ‘round’. Com o equilíbrio a voltar a trazer dores de cabeça a Portugal, o frente a frente acabou por ficar decidido num quarto set, com o conjunto da casa a arrumar o assunto e selar o triunfo com parciais de 25-16.

O grupo de João José traz na bagagem um quarto lugar da aventura pela Eslovénia e a vontade de voltar a uma competição desta dimensão internacional: "Estarmos aqui é uma vitória. Agora é fazer para estar nesta situação mais vezes, para que possamos crescer."