Seleção feminina volta a perder no Europeu

Portugal sofreu ontem a segunda derrota seguida, por 3-0, no Europeu feminino, ao ceder diante da equipa anfitriã da poule B, a Polónia, desta vez pelos parciais de 25-14, 25-16 e 25-11, de novo sets algo desequilibrados, tal como havia acontecido na véspera no confronto com a Itália.





O objetivo da Seleção Nacional feminina, na sua estreia no Europeu, é atingir a fase seguinte, os oitavos-de-final, para tal precisa de terminar nos quatro primeiros classificados. E para conseguir esta meta tem de começar a inverter os resultados, se possível já hoje diante da Eslovénia, que, tal como Portugal, também soma duas derrotas em outros tantos jogos.