Seleção Nacional feminina de olhos postos no bronze: «Basta ter atitude e acreditar»

Caiu por terra o grande objetivo da Seleção Nacional Feminina de Voleibol, que deixou escapar uma vaga na final da European Silver League depois de perder com a Áustria, por 3-2. Mas as hostes lusas tentarão agora trazer de Maribor – e arrancar da anfitriã Eslovénia, às 16h - a medalha de bronze.

"A Eslovénia é, teoricamente, mais forte do que a Áustria. Está a jogar em casa e isso tem sempre o seu peso, mas como digo constantemente, os jogos não são impossíveis de ganhar, basta ter atitude e acreditar no trabalho que temos vindo a fazer. Vai ser um jogo duro, mas estou esperançado de que vamos conseguir um bom resultado", considera Manuel Silva, treinador adjunto de João José e antigo internacional português que dispensa qualquer tipo de apresentação na modalidade.

As últimas horas que antecedem a partida serão para tentar fechar numa gaveta a derrota amarga com as austríacas. "Resultados como o de ontem têm sempre influência, o jogo mexeu com o nosso psicológico, mas mexe sempre… seja por acesso a uma final, como era o caso de ontem, ou não, pesa sempre. Mas faz parte e temos de aprender a saber lidar com as derrotas. Por vezes, elas até trazem bons resultados e agora já estamos focados em fazer o melhor possível hoje. Acredito que consigamos sair daqui com uma vitória", nota o técnico, em declarações a Record, sem não deixar de se mostrar preocupado com a ausência de Margarida Maia, que forçou uma substituição ao sair ontem lesionada: "É uma atleta a menos, são ossos do ofício… Preocupa sempre, mas estarão lá as outras para jogar por ela."

A grande final entre Áustria e Bósnia jogar-se-á às 19h, depois da discussão pelo terceiro lugar do pódio entre Portugal e Eslovénia. O país que sair com o ouro do Pavilhão Sportna Dvorana Ljudski Vrt estará na Golden League de 2022.