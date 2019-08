Seleção Nacional perde com a Eslováquia na preparação para o Europeu

A seleção portuguesa de voleibol perdeu esta sexta-feira por 3-1 com a congénere da Eslováquia, em Vila Flor, em Bragança, no primeiro de três jogos inseridos na preparação de ambas as equipas para o Europeu2019.Portugal, que está inserido no grupo B do Europeu2019, sediado em Montpellier, em França, perdeu com a Eslováquia, que integra o B, em Bruxelas, pelos parciais de 25-23, 19-25, 25-14 e 25-18, em uma hora e 22 minutos.O selecionador Hugo Silva recorreu a um seis formado por Miguel Rodrigues, Alexandre Ferreira, Nuno Teixeira, Bruno Cunha, Lourenço Martins e Filip Cveticanin, tendo como libero Januário Alvar, mas apresentou nova formação para os dois últimos 'set'.Tiago Violas, Miguel Cunha, Guilherme Menezes, Marco Ferreira, João Simões e Phelipe Martins, com Gil Meireles a líbero, foram as opções de Hugo Silva para os dois últimos parciais.A Eslováquia, com a exceção do segundo 'set', que Portugal venceu por 25-19 e em que esteve sempre por cima, mostrou-se mais eficaz e consistente nas várias ações de jogo, mas também o treinador Andrej Kravarik operou poucas mexidas ao longo do jogo.Peter Michalovic, com 12 pontos, foi jogador em destaque na seleção eslovaca, enquanto na portuguesa o melhor pontuado foi Alexandre ferreira, com nove, seguido de perto por Bruno Cunha, com oito.No estágio conjunto a decorrer em Vila Flor, em Bragança, as seleções de Portugal e da Eslováquia voltam a defrontar-se no sábado, pelas 15:00, e no domingo, à mesma hora.