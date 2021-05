Seleção nacional vence Áustria por 4-0 em jogo de preparação

A seleção portuguesa de voleibol venceu esta quarta-feira a congénere da Áustria, por 4-0, em Viena, num jogo programado para quatro parciais e que fechou a preparação para a fase de qualificação para o campeonato da Europa.

Portugal encerrou o estágio na Áustria com dois triunfos - esta quarta-feira por 4-0, pelos parciais de 25-18, 25-14, 25-20 e 25-17 e nesta segunda-feira, por 3-2 (25-22, 21-25, 23-25, 28-26 e 15-11) - e uma derrota, nesta terça-feira, por 3-1 (25-23, 25-21, 30-28 e 19-25).

Lourenço Martins, com 16 pontos, e Hugo Gaspar, com 14, foram os principais marcadores da seleção portuguesa, que nesta sexta-feira inicia a disputa do grupo G, em Budapeste, com as congéneres da Hungria, Bielorrússia e Noruega.

O primeiro torneio do grupo decorre até este domingo, enquanto o segundo realiza-se de 14 a 16 de maio, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

Apuram-se para o Europeu, organizado por Polónia, República Checa, Estónia e Finlândia e a decorrer de 1 a 19 de setembro, os vencedores dos sete grupos de qualificação desta segunda fase e os cinco melhores segundos classificados.

As 12 seleções apuradas nesta fase de qualificação irão juntar-se aos quatro organizadores e às outras oito seleções já qualificadas de acordo com a classificação final do Europeu de 2019, no qual Portugal terminou em 20.º.