Seleção portuguesa de voleibol de sub-17 perde com Áustria e falha Europeu

A seleção portuguesa de voleibol de sub-17 perdeu esta quinta-feira com a Áustria por 3-0, no segundo desaire consecutivo no Grupo E da segunda ronda de qualificação para o Europeu, que já não conseguirá atingir.

Um dia depois da derrota com a Espanha, por 3-1, o conjunto luso baqueou no pavilhão municipal de Santa Maria Maior pelos parciais de 25-17, 25-12 e 25-21.

"Foi um jogo muito difícil para nós. A Áustria apostou forte no serviço e criou-nos muitas dificuldades na receção. Depois, como são muito altos, não conseguimos alternativas para superar o seu bloco. No terceiro set, conseguimos finalmente reduzir a margem de erros não provocados e discutimos o resultado quase até final. Sexta-feira, o nosso objetivo é jogar melhor do que nos jogos anteriores", disse o selecionador, Nuno Pereira.

Sexta-feira, Portugal defronta a líder Turquia tentando somente evitar o último lugar, enquanto a Áustria precisa de bater a Espanha por 3-0 ou por 3-1 para ficar com o segundo posto.

Apuram-se para a fase final do Europeu de sub-17, a disputar na Albânia, os vencedores dos cinco grupos e os dois melhores segundos classificados.