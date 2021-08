Seleção portuguesa de voleibol já treinou na Tauron Arena de Cracóvia

A seleção portuguesa de voleibol treinou esta terça-feira pela primeira vez na Tauron Arena, em Cracóvia, onde, na quinta-feira, defronta a campeã mundial e anfitriã Polónia, na jornada inaugural do grupo A do Europeu'2021.

Concluída a última fase de estágio em Nitra, na Eslováquia, com dois jogos de preparação com a seleção local (triunfo 3-2 e derrota 1-3), a comitiva lusa viajou de autocarro para Cracóvia e, após seis horas de estrada, realizou o primeiro treino no recinto de jogo.

"Foi um treino bom, que teve um pouco de tudo e serviu para nos ambientarmos às luzes e às referências do recinto, que é enorme e nada parecido com o que estamos habituados", disse à agência Lusa no final da sessão o selecionador Hugo Silva.

O técnico traçou um balanço positivo da preparação, que incluiu ainda dois jogos de caráter particular com a Espanha (derrota 3-2 e triunfo 3-0), e "só não foi melhor devido a um contratempo em Nitra, com vários jogadores indispostos e André Lopes lesionado".

O experiente André Lopes, que regressou à seleção juntamente com Hugo Gaspar para ajudar no apuramento e na fase final, apesar das queixas num ombro, tem treinado bem e, pelos jogos já realizados, tem-se afirmado como uma mais-valia defensiva.

"Não temos nada a perder e tudo a ganhar. Vamos encarar esta final jogo a jogo", adiantou Hugo Silva, reconhecendo que o grupo em que Portugal está integrado é o mais difícil da prova, pois incluiu a campeã mundial Polónia e a campeã europeia Sérvia.

A seleção nacional volta a treinar na tarde de quarta-feira, uma sessão que inclui musculação, e a sua estreia no Europeu'2021 está marcada para as 17:30 de quinta-feira (16:30 em Lisboa), frente à Polonia, uma série candidata ao título.

Portugal vai disputar o seu sexto Europeu, segundo consecutivo, integrado no grupo A, a decorrer em Cracóvia, juntamente com as seleções da Polónia (bicampeã mundial), Sérvia (campeã europeia), Bélgica, Ucrânia e Grécia. Os quatro primeiros apuram-se para os oitavos de final (fase a eliminar).

A fase final do Europeu'2021, que arranca quarta-feira e decorre até 19 de setembro, será disputada repartida por quatro países anfitriões -- Polónia, Finlândia, Estónia e República Checa -- e envolve a participação de 24 seleções.