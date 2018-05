Continuar a ler

A partida da seleção está marcada para a madrugada de sexta-feira, com a equipa a viajar no domingo para Baku, regressando a Portugal no dia 24, após a segunda jornada.



Lista de 12 convocadas: Fabiola Gomes (Atlético Vólei Clube Famalicão), Vanessa Rodrigues (Atlético Vólei Clube Famalicão), Maria Maio (Belenenses), Bárbara Gomes (Porto Vólei), Joana Resende (Porto Vólei), Neusa Neto (Porto Vólei), Júlia Kavalenka (Budowlani Torun/Pol), Núria Silva (Galina/Sui), Eduarda Duarte (Leixões), Juliana Rosas (Leixões), Marta Hurst (Haro Rioja/Esp) e Eliana Durão (Castêlo da Maia).

O selecionador de voleibol feminino Manuel Almeida anunciou esta quinta-feira a lista de 12 convocadas para os jogos com a Bulgária e Azerbaijão, da primeira e segunda jornadas da Golden European League.A equipa das quinas defronta a Bulgária em Sófia, na abertura da pool A da Golden European League, no sábado, antes de defrontar a equipa azeri em Baku no dia 23 de maio.

Autor: Lusa