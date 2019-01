Seleções já apuradas no adeus à qualificação para o Europeu de 2019

As Seleções Nacionais masculina e feminina disputam hoje o último jogo da fase de qualificação para o Europeu de 2019, já na condição de apuradas. Mas ambas querem dignificar o conseguido até agora, ou seja, alcançarem a vitória, respetivamente em Tirana, diante da Albânia, e em Gondomar, contra a Geórgia.No caso da equipa masculina, o triunfo hoje vale muito mais que uma simples vitória, garante o 1º lugar na Poule D e com isso o nosso país será cabeça de série no Campeonato da Europa, que se disputa em setembro em vários países. Será, de resto, a quinta vez que Portugal participará, sendo que a última foi em 2011.Para a viagem à Albânia e pese embora estar ainda em equação a vitória no grupo, a equipa técnica prescindiu do capitão, Alexandre Ferreira, para continuar a sua recuperação a uma lesão, ele que depois seguirá para a Polónia onde vai jogar.Na 1ª jornada da Poule D de apuramento, em agosto, Portugal bateu a Albânia por 3-0.Já sem hipóteses de chegar ao 1º lugar, a Seleção feminina fecha o apuramento em casa, e um triunfo sela da melhor maneira uma qualificação histórica. Será, de resto, a 1ª vez que o voleibol terá as duas seleções numa fase final de um Europeu.