Sinfrónio e José Pedro Andrade nos eleitos de Portugal para o Europeu

Miguel Sinfrónio e José Pedro Andrade estrearam-se esta quarta-feira nos convocados do selecionador português de voleibol, para o Campeonato da Europa, a disputar entre 1 e 19 de setembro, enquanto Hugo Gaspar e André Lopes regressaram aos 'eleitos'.

O oposto Hugo Gaspar e o zona 4 André Lopes, que participaram no apuramento mas falharam a Golden League, regressam às escolhas de Hugo Silva para a fase final do Europeu de 2021, que vai ser disputado na Polónia, na República Checa, na Finlândia e na Estónia.

O selecionador chamou ainda o libero Gil Meireles, por troca com João Fidalgo, convocado para a última Golden League, embora sem ter sido utilizado, e promoveu as estreias dos centrais Miguel Sinfrónio e José Pedro Andrade.

Hugo Silva manteve ainda a aposta em jovens emergentes como o zona 4 André Marques, de 21 anos, sustentada na experiência de jogadores como Alexandre Ferreira, Marco Ferreira, Miguel Rodrigues, Tiago Violas, Ivo Casas, Hugo Gaspar e André Lopes.

"Jogar uma fase final é sempre muito positivo para nós, mas somos ambiciosos e queremos ficar nos quatro primeiros do Grupo A. A nossa força reside no coletivo. Não temos estrelas e fazemos da nossa maior força a entrega enquanto equipa", disse Hugo Silva.

O selecionador reconheceu que "o maior desafio é fazer um grupo forte e motivado para lutar por uma fase final do Campeonato da Europa, mas este ano a dificuldade foi acrescida devido à pandemia e com tudo o que implicou lidar com ela".

"Não somos favoritos e, como tal, se queremos fazer algo de positivo, temos de olhar para todos os jogos de igual forma e apenas com um objetivo: ganhar", adiantou Hugo Silva.

Antes de iniciar a sua sexta participação numa fase final de um campeonato da Europa, a segunda consecutiva, a comitiva portuguesa viaja para a cidade de Nitra, onde vai disputar, de sexta-feira a domingo, três jogos de preparação com a Eslováquia.

Lista dos 14 convocados:

Distribuidores: Miguel Rodrigues (Cuprum Lubin, Pol) e Tiago Violas (Benfica).

Centrais: Phelipe Martins (Leixões), Miguel Sinfrónio (Benfica), Filip Cveticanin (Sporting de Espinho) e José Pedro Andrade (Esmoriz).

Zona 4: Alexandre Ferreira (Seoul Woori Card Wibee VB, Cor), André Lopes (Benfica), Lourenço Martins (SAEMS Tourcoing, Fra) e André Marques (Castêlo da Maia).

Opostos: Marco Ferreira (Al Jazira SC, EAU) e Hugo Gaspar (Benfica).

Líberos: Gil Meireles (Sporting) e Ivo Casas (Benfica).