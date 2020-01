Sp. Caldas conformado para receção ao Sporting

Disputa-se hoje, a partir das 21 horas, no Pavilhão Rainha Dona Leonor, nas Caldas da Rainha, o jogo entre o Sp. Caldas e o Sporting, referente à 14ª jornada, o mesmo que foi interrompido no dia 21 de dezembro por alegada humidade no pavilhão, razão que os anfitriões sempre contestaram. E o encontro começa do zero, ou seja, não vale o resultado de 25-21 (1º set) e 13-9 (2º set) com que o Sp. Caldas vencia quando foi dado por encerrado.

"Não temos grandes opções. Se nos recusarmos jogar ou boicotar o jogo, somos penalizados e por isso vamos a jogo", disse-nos o treinador do Sp. Caldas, Frederico Casimiro, para quem o regulamento até "é omisso em relação ao jogo começar do zero, mas é claro que o mais justo era recomeçar de onde parou".

De resto, hoje não é a altura ideal para o Sp. Caldas receber o Sporting: "Vimos de duas derrotas nos Açores e de uma viagem com atraso, em que só treinámos ontem à noite. Estamos agora em situação desfavorável, favorecendo o Sporting."

Do lado dos leões, mantém-se o respeito pelo Sp. Caldas. "Vai ser um jogo difícil. Já tinha sido da outra vez, mas as condições de segurança não permitiram que o jogo continuasse", sublinhou à Sporting TV Gersinho, técnico leonino.