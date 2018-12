Sp. Caldas em busca de uma reviravolta épica

O Sp. Caldas quer continuar a fazer história na época de estreia nas competições europeias e, apesar do resultado desfavorável na 1ª mão diante do Draisma Dynamo (0-3), a equipa de Frederico Casimiro acredita na reviravolta. Para tal, precisa de vencer hoje no Omnisport Apeldoorn por 3-0 ou 3-1, por forma a adiar a decisão para o golden set e manter-se na Challenge Cup, tal como sucedeu na ronda anterior diante dos suíços do Chênoix.

O central Nuno Pereira, um dos mais experientes jogadores do plantel, é a voz da confiança dos leões das Caldas. "No primeiro jogo fizemos dois bons sets, mas cometemos erros que não podíamos ter cometido se queremos jogar a este nível. Sabemos que é difícil, mas acredito que podemos virar a eliminatória", frisa o açoriano, de 29 anos, que pretende "continuar a escrever páginas de história do clube" nas provas europeias. "Temos falado durante a semana e procuro passar a mensagem ao grupo de que é preciso acreditar ainda mais no nosso valor. Temos um grupo jovem, pagamos alguma inexperiência e nervosismo, mas estamos confiantes de que podemos seguir em frente", remata o subcapitão.

Para o treinador, o Sp. Caldas vai entrar em campo com uma vantagem. "Estamos a viver outra vez um momento único e que é para desfrutar. Não temos pressão, mas queremos seguir em frente. Não somos obrigados a nada, o que fizemos já foi muito bom, mas queremos sempre mais", salienta Frederico Casimiro, que espera um jogo "de superação" da equipa que dirige.

Técnico pede motivação e foco

Para registar uma um reviravolta épica em solo holandês, o treinador Frederico Casimiro explica o que o Sp. Caldas terá de fazer. "Os atletas estão motivados e a equipa está focada no que é preciso fazer. Apesar do mau resultado em casa, temos esperança de fazer um bom jogo e chegar ao golden set", nota o técnico, que elogia o adversário, que até já ganhou esta competição: "O Draisma é uma equipa com mais opções, que inclusivamente alterou a estratégia para o jogo nas Caldas, tentando surpreender-nos." O Sp. Caldas fez ontem o primeiro treino em solo holandês, tendo prevista para hoje de manhã uma nova sessão de trabalho.