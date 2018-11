Sp. Caldas joga futuro com ambição europeia

O Sp. Caldas defronta hoje (20 horas locais) os suíços do Chênoix Genebra na 2ª mão da 2ª ronda de qualificação da Taça Challenge, defendendo a vantagem de 3-1 que angariou no 1º jogo. Apesar da estreia internacional positiva na semana passada, os leões das Caldas estão obrigados a vencer dois sets para evitarem o ‘golden set’ (desempate), mas a comitiva, liderada pelo presidente Rui Reis, mostra confiança num desfecho positivo.Após o treino de adaptação ao Centre Sportif Sous-Moulin, o técnico Frederico Reis salienta que a equipa "está numa fase vitoriosa" e que o facto de o jogo ser fora até pode ser vantajoso, "libertando os jogadores". "Passar esta eliminatória é importante para o caminho de afirmação do clube em termos nacionais e internacionais, pelo que estamos muito motivados."Quem está familiarizado com o Chênoix é o oposto Calaça, de 35 anos, que representou o clube em 2013/14 e que, por isso, regressa a uma casa que bem conhece. "É muito especial voltar aqui. O público do Chênoix é muito ruidoso, puxa pela equipa, mas em nossa casa também tivemos apoio."Nas bancadas haverá também muitos portugueses, o que pode ser uma "motivação extra" para o Sp. Caldas. "O clube fez muita divulgação junto das casas portuguesas na região de Genebra e sabemos como os emigrantes apoiam sempre, qualquer que seja o clube", frisa Frederico Reis, que se estreia no escalão principal.Sporting e Benfica também jogam hoje a 2ª mão, respetivamente no Luxemburgo e em Chipre, sendo que, em femininos, o AVC Famalicão desloca-se a Espanha e o Clube K à Bélgica.