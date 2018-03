Depois de ter triunfado no terreno do Castelo da Maia, o Sporting voltou a vencer este sábado, agora no Pavilhão João Rocha, e está a um triunfo de garantir um lugar na final do playoff do campeonato.Os leões não deram hipóteses ganharam por claros 3-0: 26-24, 25-12 e 25-16.O terceiro jogo desta meia-final disputa-se já este domingo, igualmente em Lisboa.

Autor: Diogo Jesus