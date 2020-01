Sporting acerta calendário com vitória diante do Leixões

O Sporting acertou o calendário com um triunfo por 3-0 no reduto do Leixões, em jogo em atraso da 15.ª jornada do campeonato nacional. Os leões venceram por 3-0, com os parciais de 25-18, 25-16 e 25-22.





Com esta vitória e a soma dos três pontos, o Sporting consolidou o segundo lugar e volta a ficar a um ponto do líder, Benfica, isto antes de na próxima jornada, marcada para o dia 22 de janeiro, se disputar o dérbi na Luz.