Sporting anuncia a contratação de Athos Costa

O central brasileiro Athos Costa, de 30 anos, é reforço da equipa do Sporting, anunciou esta quinta-feira o clube lisboeta no site oficial."É um prazer juntar-me ao Sporting e até conheço um pouco da história do clube. Sei que esteve cerca de 20 anos fora do voleibol e que regressaram com um título. É muito bom fazer parte deste projeto e deste clube, que tem tantos adeptos", disse o jogador, em declarações à Sporting TV.O Sporting terá um novo treinador, o brasileiro Gersinho, em substituição de Hugo Silva, após uma época em que os leões perderam o campeonato para o rival Benfica, que também venceu a Taça de Portugal e a Supertaça."Vai ser muito bom reencontrá-lo", disse ainda o central brasileiro em relação ao novo treinador, com quem nunca trabalhou, mas que conhece bem, enquanto adversário.Na época de 2017/18, que marcou o seu regresso à modalidade, o Sporting conquistou o título de campeão, o que não acontecia desde 1994.