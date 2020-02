Sporting apura-se para as 'meias' da Taça

O Sporting apurou-se este sábado para as meias-finais da Taça de Portugal. Depois do Benfica vencer a Fonte do Bastardo (3-0), os leões derrotaram o Sp. Espinho pelo mesmo resultado, com parciais de 25-15, 25-12 e 25-22.





Os leões juntam-se ao Benfica na final four da competição em março, com as restantes duas vagas a serem disputadas pelos vencedores do Ac. Espinho-Ac. S. Mamede e Leixões-V. Guimarães.