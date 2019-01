O Sporting seguiu as pisadas do Benfica e também esta quarta-feira garantiu o apuramento para os quartos-de-final da Challenge Cup, ao bater no Pavilhão João Rocha os turcos do Maliye Milli Piyango.





A formação leonina entrava em campo após uma derrota na Turquia por 3-0 ou 3-1 e estava obrigada a vencer também por 3-0 para forçar o Golden Set, algo que acabou mesmo por conseguir. Fê-lo com parciais de 25-16, 25-22 e 25-20, para depois no Golden Set triunfar por 15-10.Nos 'quartos', a formação de Alvalade poderá enfrentar a Fonte do Bastardo, que apenas joga na quinta-feira frente aos holandeses do SV Dynamo.