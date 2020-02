Sporting bate Ac. São Mamede

O Sporting confirmou o favoritismo diante da Académica de São Mamede, ao conquistar, no Pavilhão João Rocha, os três pontos, resultantes do triunfo por 3-1 em jogo da 23.ª jornada do campeonato nacional.





Ainda assim, a equipa dos arredores do Porto conseguiu a espaços equilibrar, vencendo mesmo um set, o segundo por 25-23. Perdeu depois os restantes por 25-18, 25-21 e 25-21.Os leões vão agora concentrar-se na segunda mão dos quartos-de-final da Challenge Cup, na próxima quinta-feira, no João Rocha. Na primeira mão, na Roménia, o Sporting bateu o Penzügyör por 3-2.