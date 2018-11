Sporting bate Fentange na Taça Challenge

O Sporting recebeu e venceu esta quarta-feira o VC Fentange, do Luxemburgo, por 3-0, com os parciais de 25-23, 25-20 e 25-19, em jogo da primeira mão da segunda eliminatória da Taça Challenge.Os campeões nacionais, de regresso às competições europeias após uma ausência de 24 anos, não sentiram dificuldades para impor a sua superioridade ao conjunto luxemburguês e o aparente equilíbrio dos números deveu-se sobretudo a ocasionais quebras dos 'leões' do que a uma forte réplica do adversário.Com uma entrada dominadora na partida disputada no Pavilhão João Rocha, a equipa de Hugo Silva mostrou-se mais eficaz junto à rede. Porém, o Sporting acabou por abrandar um pouco o ritmo e deu azo a uma recuperação do Fentange, que, por pouco, não conseguiu mesmo a reviravolta. O resultado chegou a uma igualdade a 23 pontos, mas a experiência 'leonina' e a inspiração de Dennis seguraram o 'set' inaugural.A boa ponta final do primeiro parcial teve uma sequência ainda mais vincada no arranque do segundo, com os campeões portugueses a atingirem os 9-1 no marcador. O melhor que o Fentange conseguiu foi atenuar a diferença no 'placard', sem nunca colocar em causa a supremacia contrária, encerrando-se o 'set' com 25-20.Sob a pressão de dois 'sets' perdidos, os luxemburgueses regressaram mais combativos no terceiro parcial e colocaram dificuldades acrescidas ao Sporting. Desta feita, a formação orientada por Hugo Silva não encontrou meios para se distanciar no marcador logo no arranque, persistindo o equilíbrio até meio do 'set'.Todavia, a reta final dos 'leões' trouxe de volta a clarividência e inspiração dos parciais anteriores, com o clube de Alvalade a acabar por construir a sua vantagem mais folgada dos três jogos: 25-19.As duas equipas voltam a encontrar-se em 14 de novembro, no Centre Sportif Holleschbierg, em Hesperange, no Luxemburgo, para o encontro da segunda mão.Parciais: 25-23, 25-20 e 25-19.Sob a arbitragem de Magdalena Niewiarowska (Polónia) e Philippe Weinberger (Suíça), as equipas atuaram com os seguintes jogadores:Guilhermo Hernán, André Brown, Roberto Reis, Dennis, João Simões e Hélio Sanches. Jogaram ainda: Hugo Ribeiro (líbero), João Fidalgo (líbero), Leonel Marshall, Todor Aleksiev, Wallace Martins, Miguel Maia e Kibinho.Treinador: Hugo Silva.Jaromir Kolacny, Pavlé Vujovic, Robert Theis, Quentin Bonnier (líbero), Vuk Karanovic e Jakub Lomcz. Jogaram ainda: Tom Engeldinger e Stefan Nikolic.Treinador: Dragan Vojovic.Assistência: 489 espectadores.