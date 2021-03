Sporting bate Leixões e garante vaga na final da Taça de Portugal

O Sporting é o primeiro finalista da edição 2020/21 da Taça de Portugal de voleibol. Na meia-final, o conjunto leonino bateu o Leixões por 3-0 (25-11, 25-18, 25-18), ficando agora à espera do resultado do encontro entre o Benfica e a Fonte do Bastardo para conhecer o seu adversário no jogo decisivo.





Motivado pelo triunfo no dia anterior contra a Académica de Espinho, a formação orientada por Gersinho entrou de forma implacável na partida, abrindo um fosso no marcador que foi impossível para os matosinhenses contrariar. O técnico João Vieira ainda tentou contrariar o rumo dos acontecimentos com um desconto de tempo quando o Sporting vencia por 13-5, mas os leões fecharam mesmo o primeiro parcial em 25-11.No segundo set, a toada do encontro alterou-se por completo. O Leixões, com o forte apoio dos jogadores que estavam no banco, cresceu e conseguiu mesmo entrar na disputa do resultado, tendo chegado à igualdade a 14 (e posteriormente a 17). Apesar disso, o conjunto de Alvalade conseguiu vencer o set por 25-18.No terceiro parcial, a equipa de Matosinhos voltou a entrar bem e esteve na frente na fase inicial. No entanto, o Sporting chegou à vantagem aos 8-7 e não mais deixou a liderança do marcador. Assim, o terceiro parcial foi fechado em 25-18.