Sporting bate Sp. Caldas

O Sporting venceu na tarde deste sábado nas Caldas da Rainha (3-0), mantendo-se na luta pelos lugares cimeiros da segunda fase do campeonato, onde lidera o Benfica.



Com parciais de 25-16, 25-15 e 25-14, os leões tiveram a tarefa fácil e dominaram todo o encontro, com boas exibições de André Saliba e Renan Purificação, autores de 12 pontos cada, bem secundados por Victor Pereira (10).



Com 12 pontos, Vítor Amorim foi o melhor marcador do Sporting das Caldas, que continua sem qualquer vitória nesta fase, ocupando a última posição.