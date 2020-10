Sporting bate Sp. Espinho em cinco sets

O Sporting venceu este domingo no terreno do Sp. Espinho, na 4.ª jornada do campeonato nacional, numa partida apenas decidida no derradeiro quinto set. Os leões triunfaram por 3-2 (25-16, 20-25, 21-25, 25-16 e 15-8)





Este foi o segundo encontro dos leões no campeonato nacional, registando a segunda vitória.