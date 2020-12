Sporting-Benfica abre segunda fase do campeonato de voleibol

A segunda fase do Campeonato Nacional da I Divisão de seniores masculinos arranca no dia 12 de dezembro e logo com um dérbi entre Sporting e Benfica.





A primeira jornada da Série dos Primeiros (que envolve os oito primeiros da primeira fase e que será disputada em duas voltas, todos contra todos), compreende ainda os jogos Sp. Caldas-Sp. Espinho, Fonte do Bastardo-Castelo da Maia e VC Viana-Esmoriz.