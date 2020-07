Sporting-Benfica na 7.ª jornada

O sorteio do campeonato nacional decorreu esta segunda-feira, por vídeoconferência,ditando que o primeiro dérbi da temporada aconteça na 7.ª jornada, com o Sporting a receber o campeão Benfica a 17 de outubro.





A primeira jornada está agendada para 26 de setembro, faltando definir as duas equipas que serão apuradas da liguilha. Refira-se ainda que o Famalicense desistiu da participação na competição.VC Viana/Casa Peixoto - Equipa 2.ª class. 2.ª DivisãoEquipa 1.ª class. 2ª Divisão - AJ Fonte do BastardoVitória SC - SL BenficaSporting CP - Castêlo da Maia GCAA S. Mamede - Esmoriz GCSC Caldas - Leixões SCSC Espinho - CN GinásticaFolga: Clube KNo feminino, o campeonato arranca em 27 de setembro, com o FC Porto/AJM a visitar uma das equipas promovidas, o Sporting a jogar em casa do Leixões, último campeão, em 2018/19, e o Porto Vólei a deslocar-se ao reduto do Castêlo da Maia, com Vilacondense e Atlético Voleibol Clube de Famalicão a medirem forças.A ronda inicial fica completa com o Clube Kairós - Sporting de Braga e o Boavista-Desportivo das Aves, além da receção do Belenenses a um dos emblemas que sobem de divisão, ainda por definir.Sporting e FC Porto só se defrontam à 12.ª jornada, para já marcada para 22 de novembro.