Sporting confirma favoritismo e elimina Académica de Espinho da Taça de Portugal

Numa partida marcada pelo frente a frente entre Miguel Maia, um dos históricos do voleibol português, e o seu filho Guilherme Maia, o Sporting superiorizou-se à Académica de Espinho e venceu por 3-0 (25-22, 25-15 e 25-11). Desta forma, os leões avançam para as meias-finais da Taça de Portugal.





Pai contra filho nos 'quartos' da Taça de voleibol: um momento para história da família Maia



Apesar da diferença de escalões entre os dois clubes (os espinhenses estão na 2ª Divisão), a Académica de Espinho entrou disposta a discutir o resultado. Dessa forma, o primeiro parcial ficou marcado por um grande equilíbrio, tendo o Sporting vencido por 25-22.Apesar da boa imagem que deixou, o conjunto de Alexandre Afonso foi perdendo fulgor, facto de permitiu ao Sporting gerir os dois sets seguintes com maior tranquilidade. O segundo parcial contou com uma paragem devido a uma falha no placard electrónico, mas a turma verde e branca voltou a sair por cima, vencendo por 25-15.Por fim, o terceiro parcial acabou por ser aquele que teve menos história. O Sporting foi claramente superior e fechou o set em 25-11.