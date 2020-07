Sporting contrata Paulo Victor

No dia seguinte do anúncio da renovação de Miguel Maia, o Sporting apresentou esta terça-feira

Paulo Victor, conhecido como PV, oposto brasileiro de 34 anos que chega assim a Alvalade para atacar a época 2020/21, sob as ordens de Gersinho, confirmando a notícia de Record publicada a 5 de maio.





PV ingressa nos leões proveniente dos alemães do Hypo Tirol AH. "Fiquei muito feliz mal soube do interesse do Sporting e nem pensei muito, só pensei em aceitar. O Sporting é um clube muito respeitado e conhecido. Sempre quis jogar aqui e mesmo antes de estar tudo confirmado já me sentia parte do clube. Vir para cá foi uma ótima opção, acredito que fiz uma boa escolha. A adaptação vai ser fácil, o clima aqui é quase igual ao do Brasil e estou a chegar com tempo para me adaptar", afirmou o brasileiro, em declarações reproduzidas pelo site do Sporting.