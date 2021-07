Sporting contrata Rafael Cavalcanti

O Sporting anunciou esta quinta-feira a contratação de Rafael Cavalcanti para a equipa de voleibol. Aos 23 anos, o jogador diz ser "um orgulho representar um clube desta dimensão".





"É um orgulho enorme representar o clube onde o meu pai jogou há alguns anos. Além disso, a minha prima, Amanda Cavalcanti, também joga no voleibol do Sporting e é o meu clube, onde cresci a ver o meu pai a jogar", afirmou o jogador de 23 anos em declarações aos meios de comunicação do clube.Proveniente dos suecos do Örkelljunga Volley, Rafael Cavalcanti representou ainda a AA Espinho e o VC Viana. "Vou jogar com muitos atletas com quem já convivi e reencontrar muitos amigos. Já falei com o Gersinho, é uma pessoa muito acessível e acredito que vamos ter uma boa temporada".Perspetivando a nova época, a mais recente contratação do Sporting refere querer "lutar pelo Campeonato Nacional e pela Taça de Portugal" e, numa perspectiva mais individual, "continuar a evoluir".