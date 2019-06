Sporting contrata Renan Purificação para a equipa de voleibol

O atleta brasileiro Renan Purificação, que já atuou no campeonato português ao serviço do Castêlo da Maia e da Fonte do Bastardo, é o mais recente reforço da equipa masculina de voleibol do Sporting, anunciaram esta segunda-feira os leões."Qualquer jogador que já disputou o campeonato português sabe que é um privilégio e uma honra vestir a camisola do Sporting, até pela dimensão do clube. Vai ser um grande desafio para a minha carreira", disse à Sporting TV o jogador de 27 anos.Antes de anunciar a contratação de Renan Purificação - que joga na zona 4 -, os verde e brancos já tinham apresentado outros dois reforços: Thiago Sens e Athos Costa."Sou um atacante de força, gosto de definir o jogo e tenho sempre muita raça e vontade", destacou Renan Purificação, revelando que já trabalhou com o novo técnico do Sporting, o seu compatriota Gersinho, e considerando que o treinador brasileiro "tem um grande currículo e é um estudioso" da modalidade.E rematou: "Quero ganhar tudo, mas o principal é voltar a ser campeão [nacional]. Quando o Sporting entra em competição é para ganhar tudo, incluindo na Europa."