Sporting defende liderança em casa

O Sporting recebe hoje o Castelo da Maia, num jogo em que defende a liderança, ainda que tenha os mesmos pontos (18) do Benfica. Mas os leões têm, contudo, menos sets perdidos (1 contra 2 dos rivais).

Gil Meireles é um dos líberos do Sporting e dá o mote para a equipa sair vencedora no Pavilhão João Rocha, diante de uma formação onde já jogou.

"O adversário não tem alcançado muitas vitórias mas conseguiu um 3-2 frente à Fonte do Bastardo. É uma equipa forte e se facilitarmos pode conseguir pontos. Não nos convém para que continuemos bem no campeonato", disse ao site do clube.

Já o Benfica joga amanhã o seu encontro referente à 7ª jornada, recebendo o CN Ginástica, depois do apuramento para a 3ª ronda de qualificação da Liga dos Campeões.