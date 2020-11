Sporting derrota Ac. São Mamede

O Sporting derrotou esta manhã, no Pavilhão João Rocha, a Académica de São Mamede, por 3-0, em jogo referente à 11.ª jornada do Campeonato Nacional.





Contra o 12.º classificado, os leões não tiveram grandes dificuldades em vencer, ainda que o terceiro set fosse apenas discutido nas vantagens, obrigando a equipa nortenha a trabalho extra do Sporting (28-26). Nos anteriores, o triunfo foi bem mais fácil, por 25-14 e 25-12.O Sporting subiu ao segundo lugar do campeonato, com 27 pontos, tendo ainda um jogo a menos relativamente ao líder, Benfica, que soma 36 pontos.