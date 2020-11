Sporting derrota Clube K

O Sporting bateu esta tarde, no Pavilhão João Rocha, o Clube K, por 3-0, em jogo em atraso da segunda jornada, que foi adiado para esta tarde devido a casos de Covid-19 no plantel leonino na altura.





Os leões venceram pelos parciais de 25-20, 25-19 e 25-17.Com este resultado, o Sporting ascendeu ao quarto lugar do campeonato nacional, com 18 pontos, tendo ainda mais um jogo em atraso, com o Castelo da Maia, referente à 1.ª jornada.