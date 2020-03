Sporting derrota Esmoriz

O Sporting derrotou esta tarde o Esmoriz, por 3-0, em jogo da 23.ª jornada do campeonato nacional.





Num jogo em que Roberto Reis e Hugo Ribeiro regressaram ao Pavilhão João Rocha (deixaram o Sporting para rumarem ao Esmoriz), os leões venceram pelos parciais de 25-20, 25-19 e 25-20 diante do quinto classificado, mantendo-se sólidos no segundo lugar, a cinco pontos do líder, Benfica.