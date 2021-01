Sporting derrota Esmoriz para o campeonato

O Sporting derrotou, fora, este domingo, o Esmoriz por 3-1, na quinta jornada da Série dos Primeiros, naquela que é a terceira vitória da equipa leonina nesta fase do campeonato nacional.





Os leões entraram bem, com triunfo por 25-18, depois a equipa da Barrinha empatou com um 25-23, para depois o Sporting voltar a comandar o encontro, com triunfos por 25-23 e mais folgado no quarto e último set por 25-14.Com esta vitória, o Sporting iguala em pontos (9) o Benfica, Esmoriz e o Sporting de Espinho, mas as águias têm ainda dois jogos a menos, sendo que um, o da quinta jornada, é cumprido esta terça-feira no reduto do Sporting das Caldas.