Sporting derrota Fonte Bastardo na Europa

Com o presidente do Sporting, Frederico Varandas, na bancada VIP do Pavilhão João Rocha, o Sporting colocou-se com um pé nas meias-finais da Challenge Cup, ao derrotar esta noite a Fonte do Bastardo por 3-0, na primeira mão dos quartos-de-final. O segundo jogo tem lugar a 13 de fevereiro, desta vez nos Açores.Ainda que tenha sido um triunfo por 3-0, a vitória dos campeões nacionais esteve longe de ser um passeio, e o primeiro set só foi mesmo decidido aos 35-33. O segundo teve um desfecho mais desnivelado, 25-20, para os leões fecharem o encontro com um 25-22.Esta quarta-feira é a vez de o Benfica entrar em ação nos quartos-de-final da mesma prova, defrontando na Rússia o Belogorie Belgorod.