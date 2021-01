Sporting derrota Sporting de Espinho

O Sporting derrotou esta tarde o Sporting de Espinho por 3-1, em jogo da oitava jornada da Série dos Primeiros.





Tratou-se de um jogo bastante equilibrado, como espenham os parciais. Os leões venceram o primeiro por 25-23, perderam o segundo por 25-21, voltaram a ganhar o terceiro por 25-23, para fecharem com um 25-22.Foi a sexta vitória do Sporting nesta fase do campeonato e a soma dos três pontos vale a subida ao segundo lugar (17 pontos), ainda que à condição, uma vez que a Fonte do Bastardo (15) tem menos um jogo. Na frente, com 18 pontos, está o Benfica, que só joga este domingo, deslocando-se ao reduto do Esmoriz, depois de a meio da semana ter sofrido nos Açores a primeira derrota no campeonato desde maio de 2019.