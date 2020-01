Sporting e Benfica sem facilitismos

Sporting e Benfica procuram hoje garantir o acesso aos quartos-de-final da Taça de Portugal, nas receções ao CN Ginástica e Sp. Espinho, respetivamente. O treinador dos leões, Gersinho, mostrou-se cauteloso. "Temos muito respeito pelo adversário. Eles não estão para brincar", frisou ao jornal do clube. No entanto, os verdes e brancos procuram ser autoritários. "A motivação do grupo está alta e com muitas expectativas para dar o primeiro passo na conquista da Taça", salientou o técnico.

As águias também prometem não facilitar na Luz. "É um jogo a eliminar. Perdeu? Está fora! Isso torna o jogo mais importante", apontou o camisola 18, Japa.