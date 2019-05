Sporting e João Simões rescindem contrato

O Sporting e o voleibolista João Simões rescindiram o contrato que ligava as partes desde 2017/18, por mútuo acordo, anunciou esta quarta-feira o clube.O internacional português, de 31 anos, alinhou nas últimas duas temporadas pelos leões, tendo conquistado o título de campeão nacional na época do regresso da modalidade ao clube, em 2017/18.Antes, João Simões jogou por Sporting de Espinho, Fonte do Bastardo, no qual conquistou o título nacional em 2015/16, Esmoriz e CA Madalena.Já este mês, a 3 de maio, após a derrota na final do campeonato frente ao Benfica, que juntou o título nacional à Taça e à Supertaça, os 'leões' anunciaram a saída do treinador Hugo Silva, que também tinha chegado ao clube em 2017/18.