Sporting empata playoff no feminino

O Sporting empatou (1-1) ontem as meias-finais do playoff do título feminino, ao derrotar no Pavilhão João Rocha o Leixões por 3-1. As leoas até começaram mal, com derrota no 1º set (24-26), mas depois vencerem os seguintes, por, 25-15, 25-22 e 25-23. Hoje (15h00) há novo confronto e também no João Rocha.

Entretanto, também hoje (17h00), a AJM/FC Porto e Benfica disputam o segundo jogo da outra meia-final, estando a pressão do lado das águias, já que perderam o primeiro na Luz. O clássico, bem como o de amanhã (3º jogo/17h30), vai ter lugar no Dragão Arena.