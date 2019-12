Sporting enfrenta missão (im)possível

O desporto tem mostrado que não há impossíveis. Vitórias ou derrotas ao cair do pano são alguns dos exemplos desta máxima. É com este espírito que o Sporting vai encarar a 2ª mão dos 16 avos-de-final da Challenge Cup, hoje (20h), no João Rocha.

Os leões têm de vencer o jogo diante do Calcit Volley Kamnik por 3-0 ou 3-1 para levarem a decisão da eliminatória para o desempate, depois de na 1ª mão terem perdido por 3-1.

"Os jogadores estão preparados, não tenho dúvidas. É um jogo muito importante porque precisamos da vitória e queremos jogar o Golden Set, não há espaço para outro pensamento", frisou ao site do Sporting o treinador Gersinho, admitindo que a equipa vai jogar "sob pressão".

Também o capitão Miguel Maia fez a antevisão do jogo europeu. "Temos de ganhar 3-0 ou 3-1 para depois disputarmos o Golden Set, mas estamos preparados... Queremos jogar muito mais do que na Eslovénia e, com o apoio do nosso público, temos todas as condições para levar de vencido o adversário. Estamos convictos de que vamos dar uma boa resposta", disse.

Clube K e Benfica

Em femininos, o representante português na Challenge Cup é o Clube K e tem igualmente uma missão difícil na 2ª mão dos 16 avos-de-final.

A equipa dos Açores joga amanhã no reduto do CS Stiinta Bacau, na Roménia, depois de, tal como o Sporting, ter sofrido uma derrota no primeiro jogo, mas neste caso em casa e por 3-0.

Quinta-feira será a vez do Benfica entrar em ação na Liga dos Campeões, recebendo os franceses do Tours VB, na 3ª jornada do Grupo D. As águias somam uma derrota (Perugia) e uma vitória (Verva Varsóvia), sendo terceiras do grupo.